Mersin'de deniz kaplumbağaları için sahil temizliği

- Mersin'de deniz kaplumbağaları için sahil temizliği Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencileri sahil temizliği yaptı, deniz kaplumbağalarının üreme alanına uyarıcı levhalar çaktı Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan deniz ve orman okulu öğrencileri Mersin'deki 5 deniz kaplumbağası üreme...

- Mersin'de deniz kaplumbağaları için sahil temizliği

Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencileri sahil temizliği yaptı, deniz kaplumbağalarının üreme alanına uyarıcı levhalar çaktı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan deniz ve orman okulu öğrencileri Mersin'deki 5 deniz kaplumbağası üreme alanından biri olan Alata Sahillerinde çevre temizliği yaptı, ardından da deniz kaplumbağası üreme alanlarına uyarıcı levhalar bıraktı.

Erdemli Deniz ve Orman Okulu ile Erdemli Belediyesi tarafından deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının temizlenmesi projesi kapsamında ilçe sahillerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) üreme alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde öğrenciler temizlik yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte deniz kaplumbağası yuvaları çevrelenip işaretlendi, sahile uyarıcı levhalar çakıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çocuklarla birlikte sahilde çevre temizliği yapıp, üremek üzere gelen Yeşil Deniz Kaplumbağaları (Chelonia mydas)'ların yuvalarına işaretleme yaptıklarını ve uyarıcı levhalar çaktıklarını söyledi.

Başkan Tollu, "Çevre problemi dünyanın problemi. Burada geleceğimizin teminatı çocuklarımız var. Hem çocuklarımızın çevre bilincini geliştirmek adına, hem de denizlerimizin, çevremizin temiz kalması adına böyle bir kampanya başlattık. Erdemli'de 50 kilometre bir sahil şeridimiz var. Sahil şeridinde mavi bayraklı denizlerimizin olduğu malumunuz. Dünyanın en güzel deniz en güzel sahili Erdemli'de. Bugün hem sahili temizledik, hem de kaplumbağaların üreme alanlarına işaret koyduk. İnsanlarımız uyarıcı levhalar geliştirdik" dedi.

Denizleri koruma çağrısında da bulunan Tollu, "Ege'ye, Marmara'ya buradan selam gönderiyoruz. Denizimizi korursak, geleceğimizi kurtarmış oluruz, bu ülkenin geleceği temizlikten yana çevreye duyarlılıktan yana" diye konuştu.

Erdemli Deniz Orman Okulu öğretmenlerinden Sibel Kubin'de deniz kaplumbağalarının eko sisteme büyük katkısının olduğunu belirterek, "100 milyon yıldır, dünya okyanuslarında yüzlerce kilometre yol kat eden deniz kaplumbağalarının deniz ve kıyı eko sistemi açısından büyük öneme sahiptir. Ama son yıllarda artan insan faaliyetleri onların yaşama şansını azaltmakta. Bizler bugün buna dikkat çekmek için öğrencilerimiz ile birlikte deniz kaplumbağalarının üremek üzere çıkış yaptığı alanların temizliğini yaptık. Yuva alanlarını çevreledik. Öğrencilerimize çevreyi temiz tutmanın önemini anlattık" dedi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının Mersin genelinde 5 üreme noktasının bulunduğunu ifade ederek, Erdemli Belediyesi ile Deniz Orman Okulu öğrencileriyle birlikte kaplumbağaların üremek üzere sahile rahat çıkmaları için çevre temizliği yapıldığını kaydetti.

4 yaşındaki çevre gönüllüsü Arya Kubin de, deniz kaplumbağaları ölmesin diye doğayı korumaları gerektiğine dikkat çekerek, "Yoksa onlar hastalanırlar ve ölürler. Çevremizi temiz tutalım kaplumbağalarımız ölmesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız