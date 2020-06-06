Mersin'de deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı
Mersin'de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.
06.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:06
Mersin'de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.
Mersin Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Mersin açıklarında temizlik etkinliği düzenlendi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte deniz dibinde ve kıyıda çok sayıda atık topladı.
Toplanan plastik, lastik ve diğer atık malzemeler geri dönüşüm merkezine götürüldü.
Kaynak: AA