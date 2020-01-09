Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri tadilat yaptı

09.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:56

Mersin'de denetimli serbestlik yükümlüleri İl Emniyet Müdürlüğü ek binasında boya ve tadilat çalışması yaptı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yükümlülere yönelik boyacılık, mobilyacılık, güneş enerjisinden elektrik üretme, gazaltı kaynakçılığı ve bilgisayar operatörlüğü alanlarında kurs verildi.

Bu kapsamda eğitim alan yükümlüler tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ek binasında boya ve tadilat yapıldı.

Kaynak: AA