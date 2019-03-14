Mersin'de, Demokratik Güç Birliğinin Adayına Oylarınızı Vermenizi İstiyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mersin'de Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadıklarını vurgulayarak, "Bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Mersin Büyükşehirde demokratik güç birliğinin adayına oylarınızı vermenizi istiyoruz. Siz kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek bile duymuyoruz." dedi.

Buldan, partisinin merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in bir arada yaşamın, çoğulculuğun ve çok renkliliğin bulunduğu ender şehirlerinden birisi olduğunu belirten Buldan, kentte herkesin barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşadığını vurguladı.

Akdeniz ilçesinde adayları olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadıklarını hatırlatan Buldan, şöyle devam etti:

"Akdeniz halkı bir kez daha tarih, destan yazacak. Size güveniyoruz, inanıyoruz ancak Mersin'de Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadık. Halkımızın geleceği, halkların kardeşliği, Türkiye'nin geleceği için buranın demokratik güç birliğinden yana olan adayından yana olduğumuzu her fırsatta söyledik. Bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Mersin Büyükşehirde demokratik güç birliğinin adayına oylarınızı vermenizi istiyoruz. Siz kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek bile duymuyoruz."

Buldan, 31 Mart'taki yerel seçimlerin Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Kayyumların artık vakti doldu." ifadesini kullanan Buldan, "Bir daha Türkiye'de hiç kimse belediyelerimize kayyum atamaya cesaret bile edemeyecektir. Buna asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Buldan, Avrupa Parlamentosu 2018 Türkiye Raporunu hatırlatarak, "Avrupa Birliğine girişin yolları elbette demokratikleşmeden geçer." dedi.

Buldan, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA