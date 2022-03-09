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Mersin'de demir yüklü tır yandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de demir yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde demir yüklü tırda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 KS 648 çekici plakalı demir yüklü tır, TEM otoyolu Taşobası mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında tırda maddi hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

TEM Otoyolu, Tarsus, Yangın, Mersin, Güncel, Haberler

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