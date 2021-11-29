Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Gülnar Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki demir korkuluklara bir köpeğin sıkışarak hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Vücudunda her hangi bir yara bere tespit edilemeyen köpek, tekrar sokağa salıverildi. - MERSİN

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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