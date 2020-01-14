Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın
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Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

14.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:08
Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

'in ilçesinde, defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mukaddem Mahallesi Becili mevkisindeki defne yaprağı işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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