Mersin'de define ararken yakalanan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 37 bin 800 lira ceza

Mersin'in Mezitli ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalanan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalanan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzucu Mahallesi'nde define arayan bazı şüphelilerin olduğunu belirleyen jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda, 2'şer çekiç ve halat ile keser, mala, murç ve levye ele geçirildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen şüphelilere, toplam 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci