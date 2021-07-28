Mersin'de define aramak için izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Belen Mahallesi'nde define aramak için izinsiz kazı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, 5 zanlı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Bölgede 2 dedektör, 3 kürek, 2 çekiç, 4 çivi ve balyoz ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal