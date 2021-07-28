Mersin'de define aramak için izinsiz kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Belen Mahallesi'nde define aramak için izinsiz kazı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 5 zanlı izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Bölgede 2 dedektör, 3 kürek, 2 çekiç, 4 çivi ve balyoz ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal