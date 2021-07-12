Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Mersin'de DEAŞ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklanırken, 1'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde asayiş ve muhasebe birimlerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 4 Temmuz tarihinde Mersin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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