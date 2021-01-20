Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

20.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:17

Son dakika gelişmesine göre Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde sözde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin kentte kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evindeki aramada, cep telefonu, 2 hafıza ve 3 SIM kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" adli tahkikat başlatıldı.

Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika... DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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