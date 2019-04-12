Mersin'de Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasının ve eylemlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin kentteki yapılanmalarının önlenmesi ile eylem ve faaliyetlerinin deşifrene yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, aralarında örgüte istihbarat topladıkları ve göç destek komitesinde görev aldıkları tespit edilen, örgüt içinde aktif görevde bulunan ve eylemlere katılan Suriyeli 8 şüpheliye yönelik bu sabah farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Şüphelilerin yakalanıp, gözaltına alındığı belirtilirken, adreslerde bulunan dijital malzemelere el koyulduğu bildirildi. - Mersin

Kaynak: DHA