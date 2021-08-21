Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Mersin'deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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