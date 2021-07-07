MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
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MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

Suriye'nin Rakka ve Telebyad bölgelerinde örgütün asayiş ve muhasebe birimlerinde görev yapan 3 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Mersin ve Adana'daki operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzeme ve materyal ele geçirildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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