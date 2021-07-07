MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın asayiş ve muhasebe biriminde görevli oldukları saptanan 3 kişi gözaltına alındı.

Suriye'nin Rakka ve Telebyad bölgelerinde örgütün asayiş ve muhasebe birimlerinde görev yapan 3 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Mersin ve Adana'daki operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital malzeme ve materyal ele geçirildi.

Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatılan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı