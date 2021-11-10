Son dakika haberleri | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

MERSİN'de terör örgütü Deaş üyesi oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ'lı olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Toroslar ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.