Son dakika haberleri | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'de terör örgütü Deaş üyesi oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ'lı olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Toroslar ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.