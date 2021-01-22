Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
22.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:01
MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kentte bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin Suriye'deki silahlı gruplarla bağlantılı olduğu, DEAŞ örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla sınır geçişlerini organize ederek, Avrupa ülkelerine gönderildikleri tespit edildi.Ekiplerin eş zamanlı yaptığı baskınlarla DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 dijital materyal ve suç geliri olduğu değerlendirilen 9 bin 900 ABD doları ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN