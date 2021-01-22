Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
22.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:42
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi edinilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Zanlıların ikametgahlarında dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin, sınırdan yasa dışı geçişlerini organize ettikleri örgüt üyelerinin Avrupa ülkelerine gitmelerine yardımcı olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar