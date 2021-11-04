Son dakika gündem: MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika gündem: MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de terör örgütü Deaş'a yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yaptı. Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 14 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Son dakika gündem: MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Son dakika gündem: MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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