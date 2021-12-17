MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU; 1 GÖZALTI

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan örgüt üyesi, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.