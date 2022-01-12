Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu - Haberler
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Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu Mersin'de 300 polis, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi 19 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi Mersin'de 300 polis ile silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik...

MERSİN (İHA) - Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de 300 polis, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi

19 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de 300 polis ile silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 19 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kenti farklı mahallerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pence-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi. Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

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