Mersin'de Deaş'a Darbe: 2 Tutuklama

MERSİN'de, eylem hazırlığı içerisinde olduğundan şüphelenilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.



DEAŞ militanlarının yurt genelinde farklı bölgelerde terör eylemi gerçekleştireceği yönünde istihbarat alan ekipler, araştırmalarını genişletti. Özellikle Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı sürecinde cami, cemevleri, turistik tesisler, cami, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara yönelik terör eylemi gerçekleştirileceği bilgisi üzerine ekipler, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan DEAŞ üyelerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise örgütün eylem ve hedeflerine ait dijital veriler ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin bir çoğunun emniyet müdürlüğünde kaydına rastlanılırken, Suriye ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden 32 yaşındaki Ahmet D. ve 21 yaşındaki Halil Y. tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Mersin