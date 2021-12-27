Mersin Büyükşehir'in Dar Gelirliye Kıyafet Desteği Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin 2020 yılının Temmuz ayında başlattığı "Kıyafet Evi" hizmeti sürüyor. Dar gelirli ailelere 4'er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez giysi desteğinin sağlandığı Kıyafet Evi'nden 17 ayda 4 bin 600 aile faydalandı.

"Toplam 4 bin 600 ailemize hizmet verdik"

Kıyafet Evi'nden özellikle çocuklarının kıyafet ihtiyacını karşılayan aileler, havanın soğumaya başladığı şu günlerde bot ve mont gibi ürünlere yöneldi. Kışlık kıyafet ihtiyaçlarını Büyükşehir'den sağlayan aileler, bütçelerindeki bir gider kaleminden tasarruf sağlamış oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görevli Kıyafet Evi Sorumlusu Nesrin Çalışkan, Kıyafet Evi'nden faydalanmayı düşünen dar gelirli aileler için şu bilgileri paylaştı:

"Fiyatların artışı konfeksiyonu da çok fazla etkiledi. Bu durumdan vatandaşlarımız çok etkilendi. Bizler de destek olmak ve ailelerimizin çocuklarına kıyafet vererek en azından çocuklarını mutlu etmek adına çalışıyoruz. Vatandaşlarımız dilekçeyle başvuru yapabiliyorlar. 4 aylık periyotlarla yılda 3 kez başvuru hakları var. Ulu Cami karşısındayız. Vatandaşlarımız 'Kuşlu Cami' diye bilirler. Onun hemen karşısında Kıyafet Evi'mize bekliyoruz. Hizmetimiz 2020 Temmuz ayı itibariyle başladı. Toplam 4 bin 600 ailemize hizmet verdik. Bu desteğimizi sürdürüyoruz. "

Yayın Tarihi: 27. 12. 2021 08: 33: 42