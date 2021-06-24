Mersin'de dağ evinde bir kadın tavana asılı vaziyette, eşi ise silahla vurularak ölmüş halde bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan karı-koca evlerinde ölü bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan karı-koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık bir çocuk sahibi Ahmet Ali T. (35) ile Kader T. (33) çiftinin evine, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekipler, Ahmet Ali T'nin silahla vurulmuş halde, karısının da tavandan sarkıtılan iple asılı şekilde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci