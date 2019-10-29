29.10.2019 15:50

Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Su konuşmasında, Cumhuriyetimiz, türlü yoksunluklar ve imkansızlıklar içerisinde, vatanı için nice için mücadele eden, bu uğurda nice evlatlarını şehit vermiş bir milletin ortak eseri olarak doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığından ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren bu ruh, 96 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadırö dedi.

Törenin İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacağının anons edilmesi üzerine bir grup vatandaş, saygı duruşunda bulunulması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkan Seçer, dün gerçekleştirilen çelenk koyma töreninde saygı duruşunda bulunulduğunu, bugünkü törenin yönetmeliğinde saygı duruşu olmadığını söyledi. Seçer, tepki gösterenleri, yönetmeliğe saygı duruşunun da eklenebileceğini belirterek, sakinleştirdi.

Bir ilkokul öğrencisinin 'Vatan' konulu şiiri okuduğu törende, Mersin Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi, dev Türk bayrağı açtı. Tören resmi geçit ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: DHA