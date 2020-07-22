Mersin'de çöp konteynerinde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerindeki atıkların içine sıkışan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
22.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:46
Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp konteynerindeki atıkların içine sıkışan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Girne Mahallesi'nde temizlik yapan Tarsus Belediyesi ekipleri, çöp konteynerinde kedi sesi duydu.
Ekipler, çöp poşetlerinin altında sıkışan kedi yavrusunu kurtardı. Kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Burada tedavi edilen kedi yavrusu barınağa gönderildi.
Kaynak: AA