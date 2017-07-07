Mersin'de "Çöp Ev" Temizlendi

Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki bir kişinin evinden 4 kamyon çöp çıkartıldı.



Tarsus Belediyesi ekipleri, Atarlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ikamet eden R.Ç'nin evde çöp biriktirdiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.



İlçe Jandarma Komutanlığı, zabıta ve 112 ekiplerinin de tedbir aldığı olay yerinde, evden 4 kamyon çöp çıkartıldı.



Ekipler, temizleme çalışmasının ardından, ev ve çevresine ilaçlama da yaptı.



Mahalle sakinleri, evdeki çöplerden dolayı mahalleye kötü kokular yayıldığını, uzun süredir rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.