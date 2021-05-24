Mersin'de çölyak hastası çocuklara gıda desteğinde bulunuldu
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Mersin'de çölyak hastası çocuklara gıda desteğinde bulunuldu

Mersin'de çölyak hastası çocuklara gıda desteğinde bulunuldu
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesinde, çölyak hastası çocuklar içi hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, çölyak hastası çocuklar içi hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde glutensiz ürünlerin bulunduğu gıda kolileri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi ekipleri tarafından çölyak hastası çocukların ailelerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yerilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede ikamet eden her vatandaşın daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Çölyak hastası çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini aktaran Yılmaz, "Çölyak hastası çocuklarımızın yaşamlarının daha kaliteli olmasını istiyoruz. Bu noktada çocuklarımıza glutensiz gıda desteğinde bulunduk. Onların yüzündeki tebessüm, istedikleri bir ürünü yiyebilmeleri her şeye değer. İnsan hayatına dokunduğumuz sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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