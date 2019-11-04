Mersin'de çocuklara trafik eğitimi

04.11.2019 17:02

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Erdemli Belediyesi tarafından 2 bin metrekare alan üzerine kurulan eğitim parkurunda 7-14 yaş arasındaki çocuklara trafik eğitimi veriliyor.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında geçen ay 436 öğrenciye uygulamalı eğitim verildiğini belirtti.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak için bu eğitimleri verdiklerini ifade eden Tollu, bu tarz eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA