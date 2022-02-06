Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi - Haberler
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Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de çocuklara

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçeye bağlı çeşitli mahallelerde yaşayan çocuklar için Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlik düzenlendi.

Otobüslerle kampa götürülen çocuklar, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karı görünce büyük sevinç yaşadı.

Kar topu oynayan çocuklar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canan Denizedalan, etkinliğe katılan özel gereksinimli kızı Kevser'in keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çok eğlendik. Çocuklarım hayatlarında ilk kez kar gördüler." ifadesini kullandı.

Kevser Denizedalan da çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini kaydetti.

Mersin'de çocuklara taşıma kar sürprizi

Mersin'de çocuklara taşıma kar sürprizi

Mersin'de çocuklara taşıma kar sürprizi

AA / Serkan Avci - Güncel

Toros Dağları, Tarsus, Mersin, kar, Güncel, Haber

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