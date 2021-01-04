Mersin'de çocuklara kıyafet desteği
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Mersin'de çocuklara kıyafet desteği

04.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:52
Mersin'de çocuklara kıyafet desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evi, çocukların mont ve bot ihtiyaçları karşılıyor.

Dar gelirli aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına dilekçeyle başvurarak Kıyafet Evi'nden yaralanabiliyor.

Çalışmada, bugüne kadar 7 bin 500 çocuğa giyim yardımı yapıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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