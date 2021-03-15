Mersin'de çocuklar zorlu parkurda yarışmanın keyfini çıkardı
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Mersin'de çocuklar zorlu parkurda yarışmanın keyfini çıkardı

15.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:02
Mersin'de çocuklar zorlu parkurda yarışmanın keyfini çıkardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, teneke, araç lastiği, odun ve kova gibi malzemeler kullanılarak oluşturulan parkurda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, teneke, araç lastiği, odun ve kova gibi malzemeler kullanılarak oluşturulan parkurda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal çevrelerinden uzak kalan çocukların stres atabilmesi için Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlik düzenlendi.

Belediye ait toplu taşıma araçlarıyla evlerinden alınan çocuklar kamp alanına getirildi.

Teneke, araç lastiği, odun ve kova gibi malzemeler kullanılarak oluşturulan alandaki parkurda gerçekleşen yarışmaya katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Aileler de renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Etkinlik sonrasında çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ziyaretçilerden Sema Bodursoy, organizasyonda keyifli anlar yaşandığını belirterek, "İlk defa geldim, çok güzel bir ortam. Fazla söylenecek şey yok. Çocukların yüzündeki o ifadeyi görmek yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

Ceyda Leblebici de etkinlik sayesinde çocukların eşsiz doğal güzellikler içinde oyunlar oynadığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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