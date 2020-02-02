Mersin'de çocuklar kar görmenin sevincini yaşadı

02.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:58

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından Karboğazı'na götürülen çocuklar, ilk kez kar görmenin keyfini yaşadı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Beyaz Mutluluk Projesi" kapsamında ilçede daha önce hiç kar ile tanışmayan çocuklar aileleriyle Karboğazı'na götürdü.

İlk kez kar görmenin sevincini yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte çocuklara sucuk ekmekte ikram edildi.

Kaynak: AA