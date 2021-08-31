Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek

Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de çocuklar, İçel Sanat Kulübünün kuracağı "Şemsa Pozcu Çok Sesli Çocuk Korosu"yla sanata merhaba diyecek.

Mersin'de çocuklar, İçel Sanat Kulübünün kuracağı "Şemsa Pozcu Çok Sesli Çocuk Korosu"yla sanata merhaba diyecek.

İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın, AA muhabirine, oluşturulacakları koroya 12 Eylül'e kadar 8-13 yaşındaki çocukların başvurabileceğini söyledi.

Seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma konularının da anlatılacağını belirten Baskın, "Çok sesli koro önemli bir eğitim ve disiplin. Çocuklarımıza gelişimine bir yatırım olarak görüyoruz. İleride farklı düşüncelere ve duruşlara bu koro eğitimiyle anlayış gösterecekler. Ailelerin çocuklarını koroya getirmelerini arzu ediyoruz. Koroya başvurular 12 Eylül'e kadar sürecek. Başvurular https://www.isk.org.tr adresinden kolaylıkla yapılabilir." diye konuştu.

Koro şefi Rana Sıdıka Ünlü de koronun, çocukların müzik yeteneğinin yanı sıra öz disiplinlerinin gelişimine de katkı sunacağını dile getirerek, "Çok sesli korolar çocuğun gelişimine katkı sağlıyor. Çocuklar eğitimden sonra verdikleri konserde bütün yılın emeğini orada sunmaya çalışıyorlar. Çocuklar bilinç kazanıyor ve bu işi neden yaptıklarını çok daha iyi anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Derya Şensoy Gülben Ergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Meraş Samet Aybaba Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:40:39. #1.16#

title