Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
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Mersin'de çocuk oyun parkı yandı

Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de bir oyun parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Mersin'de bir oyun parkında çıkan yangında oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Anayurt Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında parkın içinde bulunan oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, vatandaşlar parkın bilerek yakıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
Mersin'de çocuk oyun parkı yandı
Mersin'de çocuk oyun parkı yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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