Mersin'de çocuk korosu kuruluyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruluyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çok Sesli Çocuk Korosu" kuruluyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan koro, 7-13 yaş arası çocuklardan oluşacak.
Başvuruların ardından koronun seçmeleri 1 Mart Pazar günü saat: 13.00'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
Seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek.