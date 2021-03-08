Mersin'de cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2014'te kentte meydana gelen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" olayının firari şüphelisi Z.G'yi istihbarat ve fiziki çalışma sonucu belirlenen adreste yakaladı.

Hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal