Cinayet zanlısına müebbet hapis cezası istemi

Mersin'de, tartıştığı 16 yaşındaki genci tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde 14 Eylül 2020'de Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü ileri sürülen Ş.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ş.Y. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

İddianamede Ş.Y'nin, dini nikahla yaşadığı eşine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Y. Sayin'i darbettiği, sonrasında da kavgayı duyup kendisiyle görüşmek için bölgeye giden kardeşi Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü belirtildi. Sanığın, suçunu itiraf ettiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

Öte yandan, 16 yaşındaki Sayin'in tabancayla öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, bir kişinin kaldırımda bekleyen Sayin'e doğru koşarak ateş etmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı