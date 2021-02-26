Mersin'de cinayet suçundan 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Mersin'de cinayet suçundan 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

26.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:53
Mersin'de cinayet suçundan 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de cinayet suçundan 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de cinayet suçundan 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da "tasarlayarak öldürme" suçundan 2013'ten bu yana aranan Mehmet Şefik D'nin (39) Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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