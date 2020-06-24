Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Mersin'de dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de cinayet sanıklarının yargılanmasına devam edildi
24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:32

Mersin'de dini nikahla yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Derya Çilsal'ı (48) öldürdüğü ileri sürülen F.Ç. (56), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz kardeşi C.Ç. (55) ise duruşmaya gelmedi.

Tanık olarak dinlenen çiftin oğlu A.C.Ç, babasının hal ve hareketlerinin olayın yaşandığı dönemde de her zamanki gibi olduğunu ileri sürerek, "Annem ölmeden önce babam aldatıldığını söylemişti. Ben de babama böyle bir şeyin olmadığını düşündüğümü aktardım. Annemin alkol ve uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Annem, dışarıyla irtibatı olmayan düzgün bir insandı." ifadesini kullandı.

Sanık F.Ç. de oğluna soru sorulmasına tepki göstererek, "Hakkımda kumpas kuruldu. Siz de bu kumpası devam ettiriyorsunuz." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Cesedi denizde bulunmuştu

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cesedin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmiş, dini nikahla yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi gözaltına alınmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi için de "suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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