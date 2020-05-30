Mersin'de çıkan silahlı kavgada seken kurşunun isabet ettiği kadın yaşamını yitirdi Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aracında otururken seken kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aracında otururken seken kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne motosikletle gelen B.U. ile A.C.E, B.Ş'ye tabancayla ateş etti.

Ayağından yaralanan B.Ş. de av tüfeğiyle karşılık verince caddede çatışma yaşandı.

Olay sırasında park halindeki aracında oturan Sevilay Alkaç (55), göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı.

Ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Alkaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan inceleme ise tabancaya ait 7 boş kovan ile tüfeğe ait 2 fişek bulundu.

Kaynak: AA