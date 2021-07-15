Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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