Son Dakika | Orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
İlçe sınırlarındaki Çamdüzü mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya