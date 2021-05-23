Son Dakika | Orman yangını söndürüldü
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Son Dakika | Orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçe sınırlarındaki Çamdüzü mevkisinde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika | Orman yangını söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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