Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
17.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:20
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden iş makineleri de sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA