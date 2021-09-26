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Mersin'de çıkan ev yangını hasara yol açtı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de çıkan ev yangını hasara yol açtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fahrettin Paşa Mahallesi 1428 Sokak'taki Resul Altun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Evin önünde park halinde bulunan bir motosiklet de kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de çıkan ev yangını hasara yol açtı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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