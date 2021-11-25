Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Paşalar Sekisi mevkisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağından bıçakla yaralanan İ.A, olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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