Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.

A.B.G. (52) ile H.Ş. arasında Kızılmurat Mahallesi 2710 sokakta çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş, A.B.G'yi bıçakla yaralandı.

Yaralanan A.B.G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli H.Ş. gözaltına alındı.

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Faik Öztrak Numan Kurtulmuş
Magazin Namaz Vakitleri Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu Umut Meraş
Tüm Haberler Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ali İhsan Su Oğuzhan Özyakup
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:05:40. #1.11#