Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan biri yaralandı.
A.B.G. (52) ile H.Ş. arasında Kızılmurat Mahallesi 2710 sokakta çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş, A.B.G'yi bıçakla yaralandı.
Yaralanan A.B.G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli H.Ş. gözaltına alındı.