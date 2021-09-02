Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Z.Ç. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ç, bıçakla C.K'yi yaraladı. C.K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan C.K'nin bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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