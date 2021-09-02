Mersin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Z.Ç. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ç, bıçakla C.K'yi yaraladı. C.K, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.
Öte yandan C.K'nin bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt