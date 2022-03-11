MERSİN (İHA) - Mersin'de çifte gökkuşağı

MERSİN - Mersin'de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgası Mersin'de de yer yer hafif şekilde etkili olmaya başladı. Akşam üzeri Mezitli-Erdemli arasında otoban çıkışında yağışların ardından güneş kendini gösterdi. Güneşle birlikte çifte gökkuşağı belirdi. Çifte gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren Mersin genelinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.