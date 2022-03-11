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Mersin'de çifte gökkuşağı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'de çifte gökkuşağı Mersin'de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de çifte gökkuşağı

MERSİN - Mersin'de sağanak yağışın ardından otoban çevresinde çifte gökkuşağı belirdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgası Mersin'de de yer yer hafif şekilde etkili olmaya başladı. Akşam üzeri Mezitli-Erdemli arasında otoban çıkışında yağışların ardından güneş kendini gösterdi. Güneşle birlikte çifte gökkuşağı belirdi. Çifte gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.

Öte yandan gece saatlerinden itibaren Mersin genelinde yer yer sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Mersin'de çifte gökkuşağı

Mersin'de çifte gökkuşağı

Mersin'de çifte gökkuşağı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

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