Mersin'de çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor - Haberler
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Mersin'de çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor

Mersin'de çiftçiler zirai don nöbeti tutuyor
AA - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda sebze yetiştiren çiftçiler, zirai dona karşı soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda sebze yetiştiren çiftçiler, zirai dona karşı soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

İlçe çiftçileri, ??????? Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün zirai don uyarısının ardından ürünlerinin zarar görmemesi için önlem aldı.

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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