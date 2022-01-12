Mersin'de "change "operasyonunda 7 araç ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen "change" operasyonunda 7 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, kentte "çalıntı", "gümrük kaçağı" ve "hacizli" bazı araçların motor ve şasi numaralarının, "ağır hasarlı" ve "pert" kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 4 otomobil ve 3 hafif ticari araç ele geçirildi.

Ekipler, bazı araçların satışının yapıldığını da tespit etti.

Operasyonda ele geçirilen araçlar, yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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